Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фазель: полуфинал Россия — Канада ЧМ-2017 будет фантастическим

18 мая 2017, четверг. 21:59. Хоккей

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о победе сборной России в четвертьфинале чемпионата мира и выразил мнение, что возможный полуфинал с Канадой будет фантастическим. Россияне обыграли сборную Чехии со счётом 3:0 и ждут победителя пары Канада — Германия.

«Россия отлично провела матч против чехов. Будет интересно увидеть их в игре против канадцев. Это будет фантастический матч», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Полуфинал пройдёт 20 мая в Кёльне.

Россия напомнила Чехии МЧМ-2012! Дальше Кузнецов разобьёт Канаду?
Олег Знарок поставил Сергея Плотникова к Евгению Кузнецову, что привело к победе сборной России над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Рене Фазель ЧМ-2017
Новости. Хоккей
18 мая 2017, четверг
23:01 Защитник Оскар Цибульскис перешёл из рижского «Динамо» в «Маунтфилд»
22:48 Ворачек: Пастрняк играл хорошо, а его поливают грязью. Это типично для чехов
22:41 Защитник сборной Чехии Ян Рутта получает предложения из НХЛ
22:11 Францоуз: в конце матча россияне дразнили нас, пытаясь забить в пустые ворота
21:59 Фазель: полуфинал Россия — Канада ЧМ-2017 будет фантастическим
21:55 США — Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча ЧМ-2017
21:55 Гудас: жаль, что чехи проиграли, особенно потому, что проиграли сборной России
21:26 Юшкевич: Россия не дала сыграть чехам, как они хотели, и их хоккей расстроился
21:00 Россия — Чехия: видеообзор четвертьфинального матча ЧМ-2017
20:50 Фазель: возможно, стоило оставить Россию на 1/4 финала ЧМ в Кёльне
20:29 Кемппайнен: не волнует, с кем будут играть финны в полуфинале, ещё работы много
20:29 Ховард: финны показывали силовой хоккей и не оставили США свободных зон
20:25 Блашилл: сборная Финляндии заслужила победу, она была лучше США
20:24 Яндач: в начале матча чехи играли хорошо, а потом сборная России прибавила
20:20 Марьямяки: матч с Канадой помог Финляндии подготовиться к игре с США
20:18 Осала: матч с США был лучшим для Финляндии на ЧМ, рад, что Россия тоже выиграла
20:15 Наместников доиграл матч четвертьфинала ЧМ-2017 с Чехией на уколах
20:12 Знарок – о судействе в матче с Чехией: мне кажется, оно было предвзятым
20:11 Мутко: полуфинал ЧМ-2017 с Канадой будет для сборной России равносилен финалу
20:09 Орлов: мы с Кузнецовым набрали по очку? Главное, что Россия выиграла
20:06 Знарок: игра с Чехией была психологически сложной, первые полпериода оборонялись
20:02 Царская поддержка, сальто Кучерова — в фотообзоре Россия — Чехия
20:02 Наместников: в третьем периоде я вышел на лёд. Всё будет нормально
19:56 Мёрфи: сборная Финляндии — отчаянная команда, она больше США заслужила победы
19:55 Андронов: готовились к чехам, знали, что они будут хорошо двигаться
19:54 Гавриков: блокировать броски не больно. Я ведь железный!
19:51 Панарин: было очень жарко, сюрпризом стало, что забил в третьем периоде
19:51 Антипин, Орлов и Кузнецов — лидеры по игровому времени в матче ЧМ-2017 с Чехией
19:39 Кожевников: рано петь дифирамбы сборной России, с канадцами будет другая игра
19:34 Василевский и Рутта — лучшие игроки четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия
19:28 Финляндия одержала победу над США в четвертьфинале ЧМ-2017
19:25 Сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ-2017
19:20 На матче четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия присутствует 6209 зрителей
19:10 Владелец «Миннесоты»: жалею, что мы выменяли Ганзала у «Аризоны»
18:50 Льюис: Костицыны должны были принести сборной Беларуси больше пользы на ЧМ
18:35 НХЛ опубликовала список 20 величайших команд-победителей Кубка Стэнли
18:15 Ульманис: от информирования на русском на арене в Кёльне чувствовал дискомфорт
17:47 Форвард сборной России Наместников получил травму в 1/4 финала с Чехией
17:35 Защитник московского «Динамо» Соловьёв подписал новый контракт с клубом
17:16 «Металлург» Нк подписал контракт с форвардом Артёмом Черновым
17:04 Песков: Путин вряд ли посмотрит матч Россия — Чехия, будем рассказывать счёт
16:36 И. Захарчук: сборная России точно обыграет Чехию, ничего особенного у чехов нет
16:26 Опубликован состав сборной Чехии на матч с российской командой
16:19 ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч с Чехией
15:53 Гулявцев: в матче с чехами будет бойня, в которой Россия выиграет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какого результата добьётся сборная России на чемпионате мира?
Архив →
© championat.com, 2000–2017