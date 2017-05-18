Фазель: полуфинал Россия — Канада ЧМ-2017 будет фантастическим

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о победе сборной России в четвертьфинале чемпионата мира и выразил мнение, что возможный полуфинал с Канадой будет фантастическим. Россияне обыграли сборную Чехии со счётом 3:0 и ждут победителя пары Канада — Германия.

«Россия отлично провела матч против чехов. Будет интересно увидеть их в игре против канадцев. Это будет фантастический матч», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Полуфинал пройдёт 20 мая в Кёльне.