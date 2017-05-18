Ворачек: Пастрняк играл хорошо, а его поливают грязью. Это типично для чехов

Нападающий сборной ЧехииЯкуб Ворачек после поражения от России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:3) подвёл итоги турнира.

«Проиграть в четвертьфинале — это горькое окончание турнира. Мы вышли в плей-офф и у нас был шанс, но нельзя выиграть без голов. Было тяжело пробиться к воротам соперника, они могли себе позволить больше внимания уделять обороне. В первые 15 минут мы играли лучше. К сожалению, меня подвела клюшка в концовке периода. Если бы шайба залетела в ворота, была бы другая игра.

Я видел, под каким давлением играл Пастрняк. Ему будет 21 год, он должен подписать новый контракт в НХЛ, и все ждут, что он будет делать дубли в каждом матче. Он играл хорошо, но все его ругают и поливают грязью. Это типично для чехов. Пастрняк принёс жертву для страны и хотел выиграть медаль.

Неважно, как ты выступал на турнире, если ты проигрываешь в четвертьфинале — это провал. Я хотел добиться успеха, выиграть медали для Чехии. Особенно потому, что был капитаном команды. Четвертьфиналы непредсказуемы. Я участвовал в чемпионатах, когда мы играли хорошо, но терпели поражение на этой стадии. Были и другие турниры, когда мы не играли хорошо, но завоёвывали титул. Всё решает один матч", — цитирует Ворачека Hokej.cz.