Защитник Оскар Цибульскис перешёл из рижского «Динамо» в «Маунтфилд»

Защитник Оскар Цибульскис, у которого истёк контракт с рижским «Динамо», подписал контракт с чешским клубом «Маунтфилд» (Градец Карлове). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Цибульскис выступал за рижское «Динамо» восемь сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 9 (3+6) очков в 48 матчах при показателе полезности "+1". Всего в КХЛ на его счету 55 (16+39) очков в 303 играх при показателе полезности "-18". Он сыграл за сборную Латвии на чемпионате мира по хоккею 2017 года, отметившись голом и передачей в семи матчах.