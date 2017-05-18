Нил: Нэшвилл принял хоккейную команду, как ни один другой город

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил поделился мнением о болельщиках и домашнем стадионе его команды.

«Наша арена — потрясающее место для игры в хоккей. Теперь это начинают отмечать все. Этот город принял хоккейную команду, как ни один другой», — приводятся слова Нила на официальном сайте НХЛ.

«Хищники» впервые в своей истории дошли до финала Западной конференции, где встречаются с «Анахайм Дакс» и в настоящее время ведут в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Нэшвилле 19 мая, начало в 03:00 мск.