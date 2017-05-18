Канада с трудом обыграла Германию и в полуфинале ЧМ-2017 встретится с Россией

Сборная Канады одержала непростую победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1.

В концовке первого периода Марк Шайфли реализовал большинство и вывел канадцев вперёд, а за две минуты до окончания второй двадцатиминутки Джефф Скиннер увеличил преимущество своей команды. В середине третьего периода Янник Зайденберг сделал счёт 1:2, но канадцы удержали победный результат.

В полуфинале мирового первенства сборная Канады сыграет с Россией. Матч состоится 20 мая в Кёльне.

Россия сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ-2017! Как это было Сборная России обыграла Чехию в 1/4 и сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ-2017. Все события дня четвертьфиналов — в нашем онлайне.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».