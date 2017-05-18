Глава оргкомитета ОИ-2018: НХЛ не ведёт себя жадно, мы готовы сотрудничать

Глава организационного комитета Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Хи-Бом Ли выразил желание сотрудничать с НХЛ по вопросу участия хоккеистов в Играх, а также отметил, что лига не ведёт себя жадно.
«Мы готовы сотрудничать. Какие бы требования они не выставили, мы постараемся их выполнить, если это будет приемлемо для нас. Пока что я не могу сказать, что НХЛ ведёт себя жадно и, вопреки нашим ожиданиям, не выставляет слишком много требований», — цитирует Ли ESPN.
Ранее НХЛ сообщила о решении не делать паузу в чемпионате, которая позволила бы игрокам поехать в Пхёнчхан на Олимпиаду.
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