Глава оргкомитета ОИ-2018: НХЛ не ведёт себя жадно, мы готовы сотрудничать

Глава организационного комитета Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Хи-Бом Ли выразил желание сотрудничать с НХЛ по вопросу участия хоккеистов в Играх, а также отметил, что лига не ведёт себя жадно.

«Мы готовы сотрудничать. Какие бы требования они не выставили, мы постараемся их выполнить, если это будет приемлемо для нас. Пока что я не могу сказать, что НХЛ ведёт себя жадно и, вопреки нашим ожиданиям, не выставляет слишком много требований», — цитирует Ли ESPN.

Ранее НХЛ сообщила о решении не делать паузу в чемпионате, которая позволила бы игрокам поехать в Пхёнчхан на Олимпиаду.