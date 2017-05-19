Конечны: полуфинал с Россией будет вызовом, жду встречи с Проворовым

Нападающий сборной Канады Трэвис Конечны прокомментировал победу над Германией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира — 2017, после которой канадцы встретятся с Россией.

«С первых минут матча с Германией мы завладели преимуществом и стали играть в свой хоккей. Это действительно был тяжёлый матч, один из самых тяжёлых на этом чемпионате мира. Мы понимали, что соперник сделает всё, чтобы бросить нам вызов. Мы ждём полуфинала с Россией. Это определённо будет очень весёлая игра. Ждём ли мы битву с россиянами? Игра точно будет интересной, для нас это будет вызовом. Конечно, я знаю игроков сборной России. С Иваном Проворовым мы вместе выступаем в «Филадельфии», жду встречи с ним на льду», — передаёт слова Конечны корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.