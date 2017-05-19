Айзерман: о травме Наместникова ничего не знаю, из сборной России мне не звонят

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал эпизод в четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными России и Чехии, где травму получил центрфорвард россиян Владислав Наместников.

«Никаких новостей про травму Наместникова у меня нет. Я не жду, что кто-то из сборной России позвонит мне и расскажет все подробности (Смеётся.). Каким будет новый контракт Никиты Кучерова? Его нынешний договор будет действовать ещё два сезона. Мы вернёмся к этой теме, когда придёт время. Что касается сменщика для Андрея Василевского, то мы заинтересованы в том, чтобы им оставался Петер Будай. Но конкретное решение будет принято позже», — передаёт слова Айзермана Tampa Bay Times.