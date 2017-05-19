Пикар: в сборной России много сильных хоккеистов, в полуфинале будет сложно

Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар после победы над Германией (2:1) прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2017 года, где соперником станет Россия.

«Когда пропустили гол в третьем периоде, мы не начали паниковать. Сборная Канады контролировала игру и матч завершился нашей победой. Нужно отдать должное Германии: они правда играли здорово, гол Зайденберга был невероятный. Теперь готовимся к полуфиналу. В сборной России много сильных хоккеистов, многие ребята выступают в НХЛ. Так что будет сложно, но нам стоит сыграть так, как мы играли в последних трёх матчах. И тогда всё будет прекрасно. Я играл против многих ребят из России в НХЛ», — передаёт слова Пикара корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.