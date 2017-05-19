Ли: обидно, что не сыграю в полуфинале ЧМ-2017 против Мозякина

Защитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал победу над Германией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 и предстоящий матч с Россией.

«Мы хорошо провели игру — могли забить, но их голкипер сыграл выше всяких похвал. Полуфинал с Россией будет непростым. Мы должны подготовиться к этой игре более тщательно, то же самое ждёт и россиян. Будет классная игра, против нас выйдет сборная топ-уровня.

Лично для меня это будет первый матч против россиян, жду его с нетерпением. Обидно, что не сыграю против Сергея Мозякина. Надеюсь, он скоро восстановится после травмы», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.