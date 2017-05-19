Линдхольм: финны показывают не самый привлекательный хоккей, но он работает

Нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм после победы над Швейцарией (3:1) поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года с Финляндией.

«Мы встретились с Финляндией до начала турнира, и они показывают не самый привлекательный хоккей, его неинтересно смотреть. Но, кажется, их система игры работает, и они уверенно себя чувствуют в ней, а игроки у них — большие мастера. Раз их система работает, значит, она хорошая, но она не совсем подходит для креативных игроков.

В матче с Финляндией перед стартом ЧМ мы чувствовали, что попали в ту же ловушку, что США в четвертьфинале. Нам надо помогать друг другу, забрасывать шайбу за спины соперников, потому что они будут поджидать нас в средней зоне, чтобы убежать в контратаку», — цитирует Линдхольма Aftonbladet.