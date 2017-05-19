«Анахайм» в овертайме обыграл «Нэшвилл» и сравнял счёт в серии

«Анахайм Дакс» в овертайме на выезде одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2 в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии стал 2-2.

Рикард Ракелль с передачи Кэма Фаулера вывел «Дакс» вперёд на 12-й минуте, а Ник Ритчи удвоил преимущество гостей на 31-й минуте — ему ассистировали Нейт Томпсон и Сами Ватанен. На 54-й минуте Пи Кэй Суббэн отыграл одну шайбу с передач Виктора Арвидссона и Колина Уилсона. Филип Форсберг перевёл игру в овертайм на 60-й минуте, при игре 6 на 5.

Решающую шайбу в овертайме забил Нейт Томпсон с передачи Кори Перри.

Пятый матч серии пройдёт на льду «Анахайм Дакс».

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Гол Ника Ритчи можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».