Малкин: «Питтсбург» должен прибавить, сыграть с «Оттавой» жёстко и умно

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями о финальной серии Восточной конференции, в которой его команде противостоит «Оттаве Сенаторз». После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу «Оттавы».

«Мы играем против отличной команды. Они действуют во всех трёх зонах. Там есть хорошие нападающие и хорошие защитники. В третьей игре нам не удалось показать свой хоккей. Они забросили три шайбы в первые семь минут, владели инициативой, играли в давление. Это не должно повториться в пятницу. Нам надо забить первыми, нагрузить их оборону, играть жёстко, умно и контролировать ход матча.

У нас было несколько хороших моментов в последней игре, в частности у Фила Кессела и у меня. Надо было забивать. Теперь стоит забыть первые три матча. Перевернуть страницу. В пятницу надо сыграть в наш хоккей, на скорости, с большим количеством бросков, больше времени проводить в зоне атаки. Нужно будет забить пару шайб, чтобы победить.

Сид Кросби и я постоянно ощущаем давление. Это не зависит от соперника. И нам это нравится. Такова наша судьба в хоккее. Мы выходим на игры, тренируемся каждый день, чтобы забивать. В пятницу нас ждёт, возможно, самый сложный матч. Сид и я должны это понять и подготовиться. Наша команда должна прибавить, не слушать трибуны, забыть обо всём и показать, на что она способна. У нас хорошие вратари, хорошие лидеры. Надо сыграть в наш хоккей", — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч серии «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 20 мая, начало — в 03:00 мск.