Лучшие голы и сейвы четвертьфиналов ЧМ-2017

На чемпионате мира по хоккею—2017 завершился 13-й игровой день, включивший в себя четвертьфинальные матчи турнира.

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 3:0, Швеция переиграла Швейцарию — 3:1, США уступили Финляндии — 0:2, а Канада не без труда преодолела сопротивление Германии — 2:1.

В полуфинале сборная России встретится с командой Канады. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.

«Чемпионат» подвёл итоги 13-го игрового дня ЧМ-2017 и представил видео лучших голов и сейвов этого дня.

Видео лучших голов четвертьфиналов

Видео лучших сэйвов четвертьфиналов