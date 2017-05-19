Зимин: считаю фаворитом сборную России, с канадой нужно играть в свой хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал победу сборной России над Чехией (3:0) в четвертьфинале ЧМ-2017 и поделился ожиданиями от полуфиналов.

«Победа над чехами порадовала, наши сыграли солидно, с хорошим запасом. Жизнь показала, что сегодня чехи нам не конкуренты. Первые восемь минут получились тревожными. Показалось, что соперник сделал ставку именно на этот отрезок — чтобы повести в счете и закрыться, в своём фирменном стиле. Не могу не отметить нашего вратаря Василевского, он сработал спокойно и надёжно. Чехи удивили только стартом. Такую неубедительную, функционально не готовую Чехию увидел, пожалуй, впервые. Помимо вратаря понравилась наша линия обороны. И мне трудно понять, почему накануне во встрече с американцами эти же защитники так нервничали.

Перед полуфиналом нужно ещё раз тщательно изучить наш матч с американцами. У Канады больше талантливых и опытных игроков, чем у США, но в целом эти сборные очень похожи. Американцы в четвертьфинале были остановлены финнами? Совершенно не удивлён результатом, но удивлён тем спокойствием, с которым финны эту победу оформили. При подготовке к канадцам нашей команде нужно внимательно смотреть два матча — Россия — США и Финляндия — США.

Полуфинал с Канадой? Выходим на матчи с североамериканцами зажатыми, где-то даже чуть напуганными. Вот такой вот заокеанский комплекс этой сборной… Запас мастерства у наших игроков достаточный. Главное, уходить от суеты и мандража, верить в свои силы, в свой хоккей. По потенциалу фаворитом считаю нашу команду. Она обязана сдержать стартовый натиск канадцев, постепенно взять шайбу под контроль, использовать всё пространство площадки, предложить сопернику максимальный объём катания.

Швеция — Финляндия? Здесь загадка. Возможности финнов понятны, возможности шведов бесконечны, но абсолютно непредсказуемы. У шведов — самая талантливая команда на турнире, но нет характера», — цитирует Зимина Russia-Hockey.