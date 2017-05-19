На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто, по вашему мнению, выйдет в финал чемпионата мира – 2017?» Предлагаются следующие варианты ответа:

— Россия и Швеция;

— Россия и Финляндия;

— Канада и Швеция;

— Канада и Финляндия.

В четвертьфинале мирового первенства 2017 года россияне обыграли команду Чехии (3:0), финны — США (2:0), канадцы — сборную Германии (2:1), а шведы — Швейцарию (3:1). 20 мая в Кёльне пройдут полуфиналы Россия — Канада и Швеция — Финляндия.

Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате»