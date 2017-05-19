«Даллас» подписал контракт новичка с защитником Джоном Нибергом

«Даллас Старз» объявил о подписании контракта новичка с защитником Джоном Нибергом. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года.

20-летний шведский хоккеист был задрафтован клубом в 2014 году под общим 165-м номером в шестом раунде.

В текущем сезоне Ниберг выступал за «Фрёлунду» и набрал 15 (7+8) очков в 49 матчах чемпионата Швеции при показателе полезности «+8». В 14 матчах плей-офф он забил 1 гол. Вместе с командой Ниберг выиграл Лигу чемпионов, набрав 3 (1+2) очка в 13 матчах турнира.