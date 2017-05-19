Карлссон: прогресса добился не только я, но и «Оттава» в целом

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон отметил свой прогресс и прогресс команды в целом. В настоящее время канадская команда ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2-1.

«Я хочу с каждым годом становиться лучше как человек и как хоккеист. В этом году серьёзного прогресса добился не только я, но и весь клуб, вся команда», — передаёт слова шведского игрока канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.