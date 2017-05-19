Перри: понимали, что в овертайме «Анахайму» надо играть так, как в 1-м периоде

Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ) в четвёртом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2-2).

«В первом периоде мы очень старались, у нас были силы. У нас все получалось, мы играли эффективно. По нашим воротам бросили всего раз или два. Мы повели в счёте 1:0. Это было очень важно для нас.

Мы знаем, что нас ждёт в каждом матче плей-офф. Знаем, что соперник будет биться до конца. Мы понимали, что в овертайме надо играть так же, как в первом периоде: жёстко, забрасывать шайбу в зону. Нам удалось перехватить инициативу. У нас были моменты, и мы забили», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.