Краткий обзор четвертьфиналов ЧМ-2017

На чемпионате мира по хоккею — 2017 завершился 13-й игровой день, включивший в себя четвертьфинальные матчи турнира.

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 3:0, Швеция переиграла Швейцарию — 3:1, США уступили Финляндии — 0:2, а Канада не без труда преодолела сопротивление Германии — 2:1.

Теперь в полуфинале сборная России встретится с командой Канады. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.

«Чемпионат» подвёл итоги 13-го игрового дня ЧМ-2017 и представил видео краткого обзора четвертьфиналов ЧМ-2017.

Также видео доступно на «Чемпионате».