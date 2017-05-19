Стив Салливан назначен ассистентом генерального менеджера «Аризоны»

Стив Салливан стал ассистентом генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс». Об этом информирует официальный сайт команды из Аризоны.

42-летний специалист провёл в системе клуба Национальной хоккейной лиги три сезона. Два из них он был тренером по развитию игроков, а в прошлом сезоне стал директором «Койотс» по развитию. Его новая должность будет включать контроль за хоккейными операциями фарм-клуба «Аризоны» в Американской хоккейной лиге – «Тусона».