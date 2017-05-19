Гуськов: Канаду можно обыгрывать, главная забота – игра в обороне

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Естественно, по игре не всё у нас идеально. Но то, что мы не пропустили ни одного гола в матче с Чехией, хотя у соперника были моменты, должно простимулировать Василевского и всю команду в том, что мы можем играть на ноль даже с хорошими соперниками. Шансы всегда есть, но в первую очередь надо думать об обороне. Главная забота – оборонительные действия команды.

То, что Канаду можно обыгрывать, – это однозначно. Все мы понимаем, что это тяжело сделать. Если мы мобилизуемся и покажем свои лучшие качества, то нам это по силам. Самое главное, повторюсь, – игра в обороне. Первые минуты матча – приоритет для нашей сборной для того, чтобы постараться не только сдержать натиск канадской сборной, но и противопоставить ей контраргументы, дать понять, что у нас очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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