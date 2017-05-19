Вратарь Рамо вернулся в КХЛ — он стал игроком «Йокерита»

Вратарь Карри Рамо стал игроком «Йокерита».

В сезоне -2016/17 Рамо покинул фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ, с которым в декабре 2016 года подписал пробный контракт. Пропустивший долгое время после полученного в конце сезона-2015/16 разрыва крестообразной связки финн провёл за «Торонто Марлис» три матча, в которых отразил 88% бросков при 3,8 пропущенного гола за игру. Затем вратарь перешёл в финскую команду «Пеликанс» — 2,34 пропущенных шайбы за матч в 7 матчах регулярного чемпионата при 91,9% отражённых бросков, 2,95 пропущенных шайбы в 4 матчах плей-офф при 89,8% отражённых бросков.

Рамо выступал в КХЛ на протяжении четырёх сезонов в составе «Авангарда». В 2012 году вместе с командой Рамо дошёл до финала плей-офф КХЛ, где омичи уступили московскому «Динамо».