Яшин: Россия не слабее Канады, у нас есть все шансы на победу

Чемпион мира 1993 года Алексей Яшин оценил игру сборной России в четвертьфинальном матче с чехами, а также рассказал о своих ожиданиях от полуфинальной встречи с командой Канады.

«Есть тренерский штаб, который за этим следит, и он будет выбирать состав на игру. Там очень грамотные люди, они знают, что делать. Поэтому, как они решат, так и будет. Сборная сыграла достаточно уверенно с чехами, но сейчас надо готовиться к канадцам.

Я считаю, что игра между Канадой и Россией будет интересной. Обе команды с сильными составами, но наша команда не слабее, поэтому я думаю, что у нас есть все шансы на победу», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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