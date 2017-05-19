Количество команд в элитном дивизионе женского ЧМ увеличится с 2019 года

Конгресс ИИХФ в Кёльне принял решение об увеличении с 2019 года (сезон-2018/19) количества команд в элитном дивизионе женского чемпионата мира с 8 до 10.

На прошедшем в США женском чемпионате мира восемь сборных были разделены на две группы по четыре команды. В настоящее время в элитный дивизион женского чемпионата мира входят команды: России, США, Канады, Финляндии, Германии, Швеции, Швейцарии и Японии.

ИИХФ приняла решение, что сборная Чехии, занявшая последнее место на женском ЧМ-2017, не покинет элиту. В следующем сезоне женский ЧМ в элитном дивизионе из-за Олимпиады проводиться не будет. При этом команда, занявшая первое место в первом дивизионе, и станет 10-й командой на ЧМ-2019.