28 мая СКА проведёт парад чемпионов

28 мая в центре Санкт-Петербурга состоится парад чемпионов СКА. Праздничное шествие начнётся от площади Восстания в 16:00. Прямую трансляцию парада также можно будет посмотреть на большом экране на Дворцовой площади.

Чемпионы страны и обладатели кубка Гагарина провезут трофей по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где хоккеисты, руководство, тренерский штаб и болельщики продолжат отмечать победу. Завершится парад чемпионов СКА концертом, который продлится до 22:00, и красочным вечерним шоу. Специальные гости мероприятия – IOWA, Григорий Лепс, Ёлка, L`One, группировка «Ленинград».