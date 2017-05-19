Источник: Хрипунов может перейти в «Автомобилист»

Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Хрипунов может покинуть команду. Клуб сделал квалификационное предложение 21-летнему форварду, срок контракта которого истёк.
Хрипунов принял предложение «Автомобилиста» в качестве ограниченно свободного агента. Таким образом, у «Салавата Юлаева» есть семь дней, чтобы повторить предложение «Автомобилиста».
В составе «Салавата Юлаева» Хрипунов провёл два сезона, сыграв 77 матчей и набрав 13 (3+10) очков. В прошедшем сезоне форвард проводил на льду в среднем 8,5 минуты.
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