Источник: Хрипунов может перейти в «Автомобилист»

Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Хрипунов может покинуть команду. Клуб сделал квалификационное предложение 21-летнему форварду, срок контракта которого истёк.

Хрипунов принял предложение «Автомобилиста» в качестве ограниченно свободного агента. Таким образом, у «Салавата Юлаева» есть семь дней, чтобы повторить предложение «Автомобилиста».

В составе «Салавата Юлаева» Хрипунов провёл два сезона, сыграв 77 матчей и набрав 13 (3+10) очков. В прошедшем сезоне форвард проводил на льду в среднем 8,5 минуты.