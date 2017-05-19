Пашков: в матче с Чехией Кузнецов был более собран, лучше держал шайбу

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил игру Евгения Кузнецова в матче с Чехией и предположил, сможет ли Владислав Наместников сыграть в полуфинале с канадцами.

«Наместников с травмой, и я думаю, что она серьёзная. Как бы он ни говорил, что он готов, травма, видимо, серьёзная. Вряд ли он сможет играть в полную силу, на мой взгляд. Вопрос по Наместникову не решён, это мы только перед игрой узнаем. В зависимости от этого Знарок определит состав. Заранее говорить, что Владислав будет играть, не стоит.

Что касается Кузнецова, то в матче с чехами он лучше выглядел, был более собран, лучше держал шайбу. У него есть такая слабость, что он много держит шайбу, передерживает её, затягивает атаку, это совершенно не нужно. Он хорош, когда он обыгрывает, обводка у него есть. Если Евгений будет больше применять обводку, для него это будет лучше. В отношении партнёров он коммуникабельный игрок. Мне кажется, практически с каждым партнёром он может найти общий язык. Кузнецов – командный игрок. Овечкин, например, ярко выраженный индивидуум. Проблем не будет, если он и там, и там сыграет, где бы он ни был. Всё зависит от его самоотдачи и собранности», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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