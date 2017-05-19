Фаулер: это большая победа для «Анахайма»

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ) в четвёртом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2-2).

«Это большая победа. Конечно, неприятно позволять сопернику сравнивать счет, ведя в две шайбы, но в конце концов мы собрались и добыли победу. Это очень приятно. Никакой паники не было, после третьего периода мы просто забыли о произошедшем. Нельзя зацикливаться на том, что уже случилось. Конечно, мы были расстроены. Но в нашей раздевалке полно ребят, которые обладают лидерскими качествами, что на таком уровне крайне необходимо.

Мы сделали несколько глубоких вздохов, пережили пять неприятных минут в начале овертайма, потом почувствовали свою игру и в результате нам немного повезло с рикошетом. В третьем матче мы позволяли сопернику диктовать ход игры и проводить слишком много времени в нашей зоне. Сегодня мы хотели сами владеть инициативой. В первом периоде мы хорошо катались, действовали в силовой манере, сделали непростой жизнь их топ-форвардов. Но я бы хотел, чтобы нам это удавалось на более постоянной основе», – сказал Фаулер.