Рёник: болельщикам «Оттавы» должно быть стыдно, команда заслужила поддержку

Эксперт NBC Джереми Рёник прокомментировал тот факт, что домашние матчи «Оттавы Сенаторз» в серии с «Питтсбург Пингвинз» в полуфинале розыгрыша Кубка Стэнли не собирают аншлаги. Канадская команда ведёт в серии плей-офф со счётом 2-1.

«Болельщикам «Оттавы» должно быть стыдно, что они не выкупают все билеты и не выстраиваются в очереди за ними на улице. Они ведут себя так, словно каждый год играют в финале конференции и претендуют на Кубок Стэнли. Придите и поддержите свою команду. Она это заслужила», – сказал Рёник.