Селянне: Швеция — фаворит в полуфинале ЧМ-2017 с Финляндией

Легендарный нападающий Теему Селянне поделился ожиданиями от полуфиналов ЧМ-2017 Швеция — Финляндия и Россия — Канада. Матчи пройдут 20 мая.

«Мы, конечно, все разочарованы результатом. У нас прекрасные условия в Тампере. Мы расстроены, но получилось, что получилось. Отмечу, что в Тампере мы в любом случае построим новую арену. Это будет отличная площадка. Будем ли мы подавать заявку на ЧМ-22? Не знаю даже. Если латвийская сторона хочет, чтобы сборная Финляндии играла в Риге, то, конечно, поедем туда.

Нынешняя сборная Финляндии в четвертьфинале с США немного меня удивила. Первые матчи на групповом этапе мы провели не так хорошо. Но самое важное — выигрывать правильные игры. Вчера я скорее был удивлён, что американцы выступили ниже своих возможностей. Финны же играли хорошо.

Матч Финляндия — Швеция — хоккейная классика. Для нас это особенная игра, с большим уважением отношусь к этому сопернику. У Швеции на этом чемпионате мира огромное количество игроков НХЛ, они фавориты в этой встрече. Мы видели матч Канада — Германия. Канадцам было далеко не легко в четвертьфинале. Чей день будет — тот и выиграет. Никто не знает заранее, кто выиграет.

Полуфинал Россия — Канада также будет невероятно захватывающим, все хотят играть в финале. Не представляю, кто выиграет. Это хоккей, никогда не знаешь, что будет. Но Канада на протяжении последних лет подтверждает статус сильнейшей. Однако одна игра… Всё может быть», — передаёт слова Селянне корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.