Чемпионат мира – 2022 пройдёт в Финляндии

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Тампере и Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. 19 мая в Кёльне на конгрессе ИИХФ состоялось голосование за место проведения турнира.

Ранее было принято решение, что мировое первенство 2021 года состоится в Риге и Минске. На проведение турнира также претендовала Финляндия, которой было принято решение отдать чемпионат мира следующего года.

20 мая пройдут полуфиналы ЧМ-2017. Россияне сыграют с канадцами, финны померятся силами с финнами.