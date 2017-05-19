«Адмирал» летом проведёт товарищеский матч со сборной Кореи

Хоккейный клуб «Адмирал» объявил, что летом проведёт товарищеский матч со сборной Кореи.

Об этом стало известно на третьем Тихоокеанском туристическом форуме. Директор владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи Чо Юнми в свою очередь пригласила приморцев в Пхёнчхан, столицу зимних Олимпийских игр 2018 года.

Дата игры определится позднее.