Городецкий: Новосибирск подтверждает серьёзные намерения провести МЧМ-2023

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о решимости Новосибирска принять МЧМ-2023.

«Мы подтверждаем наши серьёзные намерения реализовать и провести МЧМ-2023 в Новосибирске. Новосибирск является третьим городом России после Москвы и Петербурга и по численности, и по площади. У нас есть опыт проведения спортивных турниров. Уже зарезервирован хороший участок земли для новой современной арены, в 25 минутах от аэропорта, рядом со всей инфраструктурой. Мы создадим и гарантируем комфортные условия для всех участников турнира, мы обеспечим полную безопасность. Очень надеемся, что вы все поддержите нашу заявку и желание развивать хоккей в Новосибирске», — передаёт слова Городецкого корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.