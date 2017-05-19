Сборная России вовремя прибыла из Парижа в Кёльн

19 мая в 15:25 по местному времени поезд со сборной России по хоккею прибыл из Парижа в Кёльн, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Напомним, что перед отъездом в Париж на матч четвертьфинала чемпионата мира поезд российской команды сломался, что вызвало трёхчасовую задержку.

Вечером сборная России проведёт тренировку на льду «Ланксесс-Арены».

20 мая российская национальная команда сыграет в полуфинале ЧМ-2017 со сборной Канады. Начало — в 16:15 мск. В другом полуфинале сыграют шведы и финны.