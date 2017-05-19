Овертайм в финалах ЧМ с 2018 года будет играться в формате «4 на 4»

Конгресс Международной федерации хоккея определил формат проведения овертаймов в финалах чемпионатов мира. Овертаймы будут проводиться в формате «4 на 4» с сериями буллитов по 5 бросков. Продолжительность овертайма составит 20 минут. Решение вступит в силу со следующего сезона. Главное изменение регламента заключается в том, что команды не будут менять свои ворота в овертайме. Эти изменения касаются также молодёжного, юниорского чемпионатов мира и других турниров, проводимых ИИХФ.

В настоящее время овертаймы в матчах группового этапа чемпионата мира проводятся в формате «3 на 3» продолжительностью пять минут. После этого проводится серия буллитов по три броска. В плей-офф овертаймы играются в формате «5 на 5».

В полуфиналах ЧМ-2017 россияне сыграют с канадцами, шведы померятся силами с финнами.