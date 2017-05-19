Власич: не хочу никого персонально выделять у России, соперник мастеровит

Защитник сборной Канады Марк-Эдуар Власич поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2017 с командой России.

«Не хочу никого выделять у соперника персонально. Знаю, что есть молодые ребята из НХЛ. Посмотрим, насколько хороша российская команда. Она обладает большим мастерством, нужно быть внимательным с каждым игроком. Я не смотрел матчи с участием россиян на чемпионате мира. Что касается арены в Кёльне, то она мне нравится, в этом плане всё хорошо. Мы полностью сконцентрированы на полуфинальной игре», — передаёт слова Власича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.