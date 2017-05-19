Фазель: у Новосибирска отличный шанс получить МЧМ-2023

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о шансах Новосибирска получить право проведения МЧМ-2023.

«Был в Новосибирске, будет отличный опыт для молодых парней. Они провели хорошую презентацию, посмотрим. У России отличный шанс выиграть, с 2013 года не было МЧМ в России.

Много команд жалуются, что нет отдыха перед финалом чемпионата мира, думаем о следующем годе, будем обсуждать это завтра. Нам нужно дать отдых, посмотрим, может, нужно начинать чемпионат мира на день раньше», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.