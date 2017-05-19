Мутко: если Россия сыграет с Канадой, как с чехами, можно рассчитывать на победу

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года между Россией и Канадой. Матч состоится 20 мая.

«Конечно, я буду смотреть матч сборной России с Канадой, даже не сомневайтесь. Я хотел полететь на эту игру, но просто физически не смогу это сделать. Честно скажу, сложно давать прогнозы, это особый матч, классическое противостояние. Я считаю, что матч Россия — Канада — это как финал.

Встреча предстоит непростая, но если наши парни сыграют так, как они играли, особенно во втором и третьем периодах, с чехами, то, думаю, мы можем рассчитывать на положительный результат. Если брать весь турнир по игре, то наша команда лучшая. Это классический наш советский и российский хоккей: быстрые атаки, только немного превышено количество удалений и небрежность в защите", — цитирует Мутко ТАСС.