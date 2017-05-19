Брассар: те, кто называет хоккей «Оттавы» скучным, возможно, просто завидуют нам

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дерек Брассар отметил, что не считает хоккей, который показывает его команда, скучным. В финале Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» «Оттава» ведёт со счётом 2-1.

«Мне не показалось, что в третьем матче мы показали скучный хоккей. Конечно, я слышал, о чём говорят люди. Возможно, они просто завидуют, что „Оттава“ так далеко забралась. Наши болельщики поддерживали нас на протяжении всего сезона, и вряд ли они считают наш хоккей скучным. Неважно, что говорят другие люди о стиле команды. Мы здесь, чтобы концентрироваться на своей игре.

Не думаю, что мы подойдём к четвёртой игре с «Питтсбургом» излишне самоуверенными. Второй матч серии дал нам понять, что мы не можем быть уверены в нашей игре в атаке. Тогда мы не забросили ни одной шайбы, а вчера забросили пять. При этом ничто не изменит наш настрой. Мы понимаем, что можем сделать счёт 3-1 в серии, так что постараемся сыграть так же мощно и агрессивно, как и в третьем матче", — приводятся слова Брассара на официальном сайте НХЛ.