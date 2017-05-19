Хекстолл: между Канадой и Россией уже нет ненависти, но мы друг друга не любим

Генеральный менеджер сборной Канады Рон Хекстолл поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года с Россией. Матч состоится 20 мая.

«Будет хорошая игра, наши ребята очень рады, что сразятся с Россией. Это противостояние по-прежнему принципиально, игроки это понимают. Конечно, оно уже не такое, как раньше, нет прежней ненависти. Давайте скажем так: мы не любим их, а они, наверное, не любят нас. Мы должны продемонстрировать свой лучший хоккей. Наша игра становится лучше с каждым матчем, это хороший знак. Завтра будет нужно, чтобы каждый игрок показал всё, на что способен», — сказал Хекстолл в эфире TSN.