Кузнецов: канадцы разве могут чем-то запугать Россию? Вроде бы нет

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года с Канадой. Матч состоится 20 мая.

«Так получилось, что вчера смотрел параллельно две игры, Канаду видел. Все всё знают — ребята из «Филадельфии», О’Райлли, Шайфли. Мне кажется, мы сможем заставить их работать в защите, и это будет успех. По сравнению с предыдущими годами не сказал бы, что у них сейчас особо силовые защитники. Абсолютно согласен, что вратарская линия у нас сильнее. Василевский — один из самых топовых вратарей до 28 лет. Это моё личное мнение. Когда у него с головой всё в порядке, он контролирует игру.

Нас разве могут чем-то запугать канадцы? Вроде бы нет. Я бы не сказал, что у них тафгаи в команде. Все ребята играющие. На такой площадке не так просто поймать. Какие-то моменты видны, которые тренер сборной Канады Купер и в «Тампе» практикует. Это мелочи, которые незаметны обычным зрителям. По сравнению с Кубком мира соперник отличается, в частности подбором игроков. Уже забыл молодёжный чемпионат мира, иногда находят воспоминания. Давно это было, уже история. Не стоит проводить параллели и сравнивать, это абсолютно другой хоккей.

Я не очень люблю праздновать день рождения, не уверен, что сегодня по этому случаю гуляет весь Челябинск. С Эйфелевой башней вчера не успел сфотографироваться — дождя испугался, решил отдохнуть в отеле. Много эмоций отдали в игре с Чехией. Переживали за результат, значимый матч. Невыразительная игра против Америки: тучи сгущались, все хмурые ходили. Была ответственность за результат.

Сложно сказать, с кем удобнее играть, всё зависит от партнёров. В принципе без разницы, главное — разговаривать с партнёрами и находить связи. Выигрывают не только голами, можно и по-другому приносить пользу», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Привычка бить канадцев. Почему это поколение России вызывает страх Канадцы опасаются, что в полуфинале чемпионата мира будут биты Россией. Почему на родине хоккея боятся наше новое поколение?

Видео интервью Кузнецова можно посмотреть на «Чемпионате».