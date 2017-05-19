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Витолиньш: в матче с Канадой выпустим Кузнецова в звене с Кучеровым и Панариным

19 мая 2017, пятница. 20:12. Хоккей

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к полуфиналу чемпионата мира по хоккею 2017 года с Канадой.

«Не скажу, что лёд на арене стал лучше, но дышать стало проще. Нам попалась раздевалка хозяев, чувствуем себя очень комфортно. В Париж уезжали без вещей. Верили, что вернёмся. Наш тренерский штаб за три матча ни разу не побеждал Канаду. Посмотрим, история всегда заканчивается. Побеждать Канаду почётно. Кто вспомнит, что Латвия обыграла Канаду 9:1 на турнире в Беларуси? У канадцев приехали студенты, но они называли себя сборной Канады.

Кузнецова, вероятно, выпустим в звене с Кучеровым и Панариным. У них неплохо получалось. Все ребята в сборной полны энергии. Им всем хочется сыграть с Канадой, проверить свои силы. У нас есть игроки, которые хорошо разыгрывают. Есть те, кто пластается и ловит шайбу на себя, выполняя черновую работу», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Россия может обыгрывать Канаду». Мнение экспертов о ЧМ
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Харийс Витолиньш ЧМ-2017
Новости. Хоккей
19 мая 2017, пятница
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