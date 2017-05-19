Умарк: я всегда ненавидел Финляндию, обыграть её будет приятно

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк рассказал о своём особом отношении к Финляндии, с которой его команда сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Финляндия — это сосед номер один для меня, потому что я вырос рядом с финской границей. Но я всегда ненавидел Финляндию. У меня всегда была особая связь с этой страной, потому что я родился на границе, играл в „Йокерите“ и знаю многих финнов. Обыгрывать Финляндию от этого ещё приятнее. Я надеюсь сыграть в полуфинале, но не знаю, получится ли», — цитирует Умарка Expressen.