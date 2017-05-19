Нападающий Станислав Галиев покинет систему «Вашингтона»

Нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Станислав Галиев сообщил, что не будет заключать новый контракт с клубом. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом.

«Я буду играть где-то в другом месте», — цитирует Галиева американский журналист Кайл Мэйс в своём «твиттере».

25-летний россиянин в сезоне-2016/17 выступал в АХЛ ха «Хёрши», провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 40 (21+19) очков. В 12 играх плей-офф он забросил три шайбы и сделал четыре голевые передачи. Галиев имеет опыт выступления в НХЛ, на его счету 4 (1+3) результативных балла в 26 матчах.