Райан: «Питтсбург» захочет реабилитироваться и будет силён в четвёртом матче

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан рассказал, что в команде не обращают внимания на то, что их называют «тёмной лошадкой» в плей-офф НХЛ. В финале Востока с «Питтсбург Пингвинз» «Оттава» ведёт со счётом 2-1.

«Мы не обращаем внимания на разговоры о статусе «тёмной лошадки»длЕсли нас так называют, у меня с этим нет проблем. Я слышал о том, что наш хоккей прозвали скучным, эта информация доходила до меня. При этом я считаю, что до сих пор нам удавалось держать посторонние вещи вне раздевалки.

Мы ожидаем, что «Питтсбург» будет очень силён в четвёртом матче, они наверняка захотят реабилитироваться. Им это удалось после первой игры в серии, так что они постараются проделать такой же фокус. Сценарий предыдущей встречи точно не повторится. Наш настрой останется прежним, мы сконцентрируемся на первых 10 минутах, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация. У «Пингвинз» опытная команда, и они наверняка придумают интересный план на игру, но мы будем готовы», — приводятся слова Райана на официальном сайте НХЛ.