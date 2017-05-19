Купер: Галлант — отличная находка для «Вегаса», у него большие хоккейные знания

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной Канады Джон Купер поделился мнением о своём помощнике на ЧМ-2017 и главном тренере «Вегас Голден Найтс» Джерарде Галланте.

«Думаю, для „Вегаса“ это отличная находка. Мне довелось поработать с Галлантом на Кубке мира по хоккею, и во многом поэтому он находится здесь с нами. Он обладает невероятно большими хоккейными знаниями, игроки стоят за него горой, и мне кажется, что в „Вегасе“ у него всё здорово получится», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.