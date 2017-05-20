Смит: «Оттава» рискует почувствовать излишнюю раскованность, надо быть начеку

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Зак Смит поделился ожиданиями от четвёртого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2-1 в серии).

«После таких побед всегда есть риск почувствовать себя слишком раскованно. Когда вы забрасываете четыре шайбы в одном периоде на глазах у родной публики и потом одерживаете уверенную победу, тяжело сдержать эмоции. Но мы знаем, что в четвёртом матче всё начнется с чистого листа. Очевидно, „Питтсбург“ не показал весь потенциал в среду, но они столько раз доказывали, что умеют возвращаться в серию, что нам следует быть начеку», — приводятся слова Смита на официальном сайте НХЛ.