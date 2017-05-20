«Эдмонтон» подписал контракт новичка с вратарём Уэллсом

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании контракта новичка с вратарём Диланом Уэллсом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

В сезоне-2016/17 19-летний голкипер выступал в OHL за «Питерборо Питс» и помог своей команде выйти в финал конференции. В регулярном чемпионате он провёл 52 матча с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 3,07, одержав 33 победы. В плей-офф вратарь выиграл восемь матчей из 12, отразив 93% бросков и пропуская в среднем 2,51 шайбы за игру.

Уэллс был выбран «нефтяниками» на драфте 2016 года под общим 123-м номером.