Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Оттавой»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в четвёртом матче финала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» отличились Олли Мяяття (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмоулин (32). За «Оттаву» голы забили Кларк Макартур (39) и Том Пайят (55). Российский легионер «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2. Пятый матч противостояния будет сыгран на льду «Питтсбурга» 21 мая.

Видео гола Кросби можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».